Игорь Акинфеев: Слуцкий всем все доказал. Он топовый тренер

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался в адрес Леонида Слуцкого, который ныне тренирует «Рубин».

«Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер. Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ.

В ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой наоборот происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно, устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу», – цитирует Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 12 июля армейцы примут «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ. Встреча стартует в 18.30 мск.