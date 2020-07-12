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12 июля 15:47
автор: Артур Гичунцев

«Локомотив» – «Уфа». Стартовые составы

Встреча пройдет в Москве и стартует в 16.30 мск.

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 28-го тура РПЛ.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.

источник: «Советский спорт»
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