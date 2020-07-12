«Локомотив» – «Уфа». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 28-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Медведев, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Фарфан, Сулейманов.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Терентьев, Круговой, Безденежных, Фомин, Голубев, Урунов, Козлов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Пуцко, Алиев, Емельянов, Фольмер, Карп, Тилль, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.