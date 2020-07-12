Игорь Акинфеев: Очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру

- Любой матч с «Рубином», в каком состоянии ни находились бы команды, по определению тяжелый. А ведь еще есть Леонид Викторович, так что у соперника будет двойной настрой. Будет гениальная теория перед игрой, где он расскажет, что все мы там в ПФК ЦСКА клоуны, а они чемпионы (смеется). Шучу, конечно. Но очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру, как все сложится, - приводит слова Акинфеева пресс-служба армейцев.

Напомним, что сегодня, 12 июля, ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Добавим, что после 27 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая четыре очка идущему на втором месте «Локомотиву» и опережая занимающий четвертое место «Краснодар» на одно.