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12 июля 16:14

Игорь Акинфеев: Очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об игре «Рубина» под руководством Леонида Слуцкого.

- Любой матч с «Рубином», в каком состоянии ни находились бы команды, по определению тяжелый. А ведь еще есть Леонид Викторович, так что у соперника будет двойной настрой. Будет гениальная теория перед игрой, где он расскажет, что все мы там в ПФК ЦСКА клоуны, а они чемпионы (смеется). Шучу, конечно. Но очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру, как все сложится, - приводит слова Акинфеева пресс-служба армейцев.

Напомним, что сегодня, 12 июля, ЦСКА на своем поле сыграет против «Рубина» в матче 28-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Добавим, что после 27 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая четыре очка идущему на втором месте «Локомотиву» и опережая занимающий четвертое место «Краснодар» на одно.

источник: ПФК ЦСКА
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