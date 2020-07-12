Андрей Тихонов: Тедеско начинает менять схемы только тогда, когда «Спартаку» нужно отыгрываться

- У команды должно быть несколько схем игры. И их нужно менять в зависимости от того, какой нужен результат. А Тедеско начинает менять схемы только тогда, когда «Спартаку» нужно отыгрываться. Все команды уже выучили «Спартак» и знают, как против него играть. В матче с «Сочи» мы увидели это, - сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: команда под руководством немецкого специалиста потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на десятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.