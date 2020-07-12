Денис Глушаков: Жаль, не дожали «Зенит», нужно было действовать смелее

- Жаль, не дожали «Зенит», где-то нужно было действовать смелее, идти вперед большими силами. Осталось две игры - в Москве и Краснодаре. Будем биться и стараться выжать максимум, - написал Глушаков в своем инстаграме.

Добавим, что после 28 матчей чемпионата грозненская команда набрала 31 очко и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Встречу 29-го тура чемпионата России со «Спартаком» «Ахмат» проведет в Москве 15 июля, а 22 числа сыграет на выезде с «Краснодаром».