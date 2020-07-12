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12 июля 17:15

ЦСКА - «Рубин». Стартовые составы команд

ЦСКА и «Рубин» определились со стартовыми составами на матч 28-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Топоп, Елеев, Котин, Бистрович, Бийол, Кучаев, Дзагоев, Тикнизян, Шкурин.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Сантос, Зуев, Игорь Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Макаров, Кварацхелия, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Данченко, Самошников, Гранат, Плиев, Поярков, Степанов, Солтмурад Бакаев, Давиташвили, Тарасов, Могилевец, Марков.

Добавим, что встреча состоится сегодня и начнется в 18:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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