ЦСКА - «Рубин». Стартовые составы команд

Денис Глушаков: Жаль, не дожали «Зенит», нужно было действовать смелее

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:1), в котором команда из Санкт-Петербурга играла в меньшинстве с 34-й минуты.