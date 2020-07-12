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12 июля 18:29

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой», продлив свою серию без побед до четырех матчей

Футболисты «Локомотива» не смогли обыграть «Уфу» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. В составе уфимской команды голом отметился Даниил Фомин (39-я минута, пен.), у москвичей отличился Джефферсон Фарфан (81).

Отметим, что Фарфан принял участие в официальном матче впервые за 14 месяцев после перерыва, вызванного тяжелой травмой.

После этой игры «Локомотив» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 37 очками расположилась на шестой строчке.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет против ЦСКА, а «Уфа» дома встретится с «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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