Андрей Червиченко: Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR

- Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR, по поводу того, что их душат. Эта музыка с этим нытьем будет вечной. Вы забейте им три, и на арбитров вы вообще не посмотрите, плюс сейчас есть VAR, там же люди что-то тоже смотрят. Более того, какой смысл «убивать» команду, которая фактически занимает десятое место, а по потерянным очкам находится на 12-м? - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о том, что «VAR только усугубил проблему судейства».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: команда под руководством немецкого специалиста потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на десятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.