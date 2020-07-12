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12 июля 18:51
автор: Андрей Ефимов

Андрей Червиченко: Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что арбитрам нет смысла «убивать» команду, которая занимает десятое место.

- Кажется, что «Спартак» уже достал всех своим нытьем по поводу VAR, по поводу того, что их душат. Эта музыка с этим нытьем будет вечной. Вы забейте им три, и на арбитров вы вообще не посмотрите, плюс сейчас есть VAR, там же люди что-то тоже смотрят. Более того, какой смысл «убивать» команду, которая фактически занимает десятое место, а по потерянным очкам находится на 12-м? - цитирует Червиченко Rusfootball.info.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о том, что «VAR только усугубил проблему судейства».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: команда под руководством немецкого специалиста потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на десятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

источник: Rusfootball.info
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