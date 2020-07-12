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12 июля 20:30

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов», дважды забив с пенальти

Футболисты «Динамо» взяли верх над «Крыльями Советов» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе московской команды голами отметились Максимилиан Филипп (15-я минута, пен.) и Николай Комличенко (24, пен.).

Отметим, что в компенсированное время второго тайма прямую красную карточку получил защитник москвичей Заурбек Плиев.

После этой игры «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, занимают 15-е место.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Краснодаром».

источник: «Советский спорт»
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автор: Юлия Григорьевская
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