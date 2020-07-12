«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов», дважды забив с пенальти

В составе московской команды голами отметились Максимилиан Филипп (15-я минута, пен.) и Николай Комличенко (24, пен.).

Отметим, что в компенсированное время второго тайма прямую красную карточку получил защитник москвичей Заурбек Плиев.

После этой игры «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, занимают 15-е место.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Краснодаром».