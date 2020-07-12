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12 июля 21:35

Андрей Талалаев: У нас четвертая игра за 13-й день, а вариантов ротации состава не так много

Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча с «Динамо» (0:2).

- У нас четвертая игра за 13-й день, а вариантов ротации состава у нас не так много. Не хотелось получать первый гол в первые 15 минут, допустили грубейшую ошибку. Потом мы вынуждены были раскрываться, - цитирует Талалаева ТАСС.

После этой игры «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов», имея в активе 27 очков, занимают 15-е место.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Уфы», а «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Краснодаром».

источник: ТАСС
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