Кирилл Панченко: Очень счастлив сыграть сто игр в таком великом клубе, как «Динамо»

- От меня требовалось сыграть агрессивно в атаке и использовать свои моменты. Хотя с последним получилось не очень сегодня. Много было шансов, увы, не воспользовался. Хотелось, конечно, забить, но куда важнее победа и три очка.

Нацеливаю себя на каждую игру, и этот матч не стал исключением. Всегда хочется забить, проявить себя. Очень счастлив сыграть 100 игр в таком великом клубе, как «Динамо», - цитирует Панченко пресс-служба московской команды.

После этой игры «Динамо», набрав 35 очков поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда в гостях сыграет против «Уфы».