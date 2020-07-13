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13 июля 09:50
автор: Юрий Нечаев

Жозе Моуринью: Неплохо было бы в третий раз выиграть Лигу Европы

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за право участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после победы над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии признался, что был бы не против в следующем сезоне побороться за победу в Лиге Европы.

«Я бы с удовольствием сыграл в Лиге Европы. Это не турнир, в который я влюблен, но когда вы не можете выступать в Лиге чемпионов, то играете в Лиге Европы. За свою карьеру я дважды играл в Лиге Европы и дважды ее выигрывал. Неплохо было бы сделать это в третий раз», — цитирует португальца Daily Mail.

Напомним, в 35-м туре АПЛ в лондонском дерби «Тоттенхэм» взял верх над «Арсеналом» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «шпоры» набрали 52 очка и опередили «канониров» в турнирной таблице, поднявшись на восьмое место. У «Арсенала» 50 очков и девятая позиция.

15 июля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а днем позже «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль».

источник: The Daily Mail
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