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13 июля 12:42
автор: Юрий Нечаев

Артета - после поражения от «Тоттенхэма»: «Арсенал» полностью контролировал игру

Обе команды продолжают борьбу за попадание в еврокубки на следующий сезон.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не скрывал разочарования после поражения от «Тоттенхэма».

«Нам очень грустно. Я никогда не видел, чтобы мы играли, доминируя над соперником как сегодня. Игра была нашей, у нас был полный контроль. Они ничего не создавали. Мы будем продолжать работать, чтобы убрать эти ошибки из головы»,— цитирует специалиста Sky Sports.

Напомним, в 35-м туре АПЛ в лондонском дерби «Тоттенхэм» взял верх над «Арсеналом» со счетом 2:1. Благодаря этой победе «шпоры» набрали 52 очка и опередили «канониров» в турнирной таблице, поднявшись на восьмое место. У «Арсенала» 50 очков и девятая позиция.

15 июля «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а днем позже «Арсенал» на своем поле примет «Ливерпуль».

источник: Sky Sports
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