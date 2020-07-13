Медведев - об интересе «Зенита» к Ловрену: Будем комментировать, когда будет, что комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

«Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в «Зенит» пол Европы отправляют», - приводит слова Медведева Sport24.ru.

31-летний Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провел за клуб 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В активе Ловрена 57 матчей в составе сборной Хорватии.