Пять футболистов «Краснодара» вошли в символическую сборную 28-го тура РПЛ

Российская Премьер-лига опубликовала символическую сборную 28-го тура чемпионата России по версии InStat.
В число 11 лучших вошли сразу пять футболистов «Краснодара», одержавшего в минувшем туре уверенную победу.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самюэль Жиго («Спартак»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Вандерсон, Мануэл Фернандеш (оба — «Краснодар»), Алекс Крал («Спартак»), Кирилл Панченко («Динамо»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»).
⚽ Символическая сборная 28-го тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat 📋 pic.twitter.com/qab0rQattL— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 13, 2020