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13 июля 15:04
автор: Юрий Нечаев

Полузащитник «Авангарда» Ковалев продолжит карьеру в «Ростове»

Игрок уже находится в расположении нового клуба.

Полузащитник курского «Авангарда» Константин Ковалев стал игроком «Ростова».

Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

В минувшем сезоне 20-летний футболист, играющий на позиции центрального полузащитника, провел за «Авангард» 19 матчей и забил один гол.

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