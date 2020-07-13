Полузащитник «Авангарда» Ковалев продолжит карьеру в «Ростове»

Полузащитник курского «Авангарда» Константин Ковалев стал игроком «Ростова».
Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
В минувшем сезоне 20-летний футболист, играющий на позиции центрального полузащитника, провел за «Авангард» 19 матчей и забил один гол.
Константин Ковалёв – игрок «Ростова» ⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) July 13, 2020
Между ФК «Ростов» и ФК «Авангард» (Курск) достигнуто соглашение о переходе в наш клуб полузащитника Константина Ковалёва.https://t.co/zuFC2AZ0LU#ФКРостов pic.twitter.com/BRZNSdhgZE