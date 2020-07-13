В пятницу РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Как сообщает пресс-служба футбольного союза, во время заседания будут рассмотрены жест генерального директора ФК «Локомотив» (Москва) Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК «Ростов» (Ростов) Валерия Карпина.
Напомним, что Кикнадзе после окончания воскресного матча «Локомотив» - «Уфа» признался, что показал неприличный жест болельщику московской команды, а Карпин по завершении встречи «Оренбург» - «Ростов» (0:0) раскритиковал РПЛ, назвав текущий чемпионат России ненормальным.
источник: «Советский спорт»