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13 июля 17:19

Анатолий Бышовец: Мне кажется, что ЦСКА упустил свою возможность пробиться в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что ЦСКА не удастся по итогам сезон пробиться в Лигу чемпионов.

- Мне кажется, что ЦСКА упустил свою возможность. Команда в последних матчах выглядела достаточно перспективно, чтобы подняться как можно выше. И «Ростов», и «Краснодар» в последних матчах испытывали проблемы и дали ЦСКА возможность опередить конкурентов, - приводит слова Бышовца «РИА Новости».

Напомним, что в случае победы над «Рубином» в минувшее воскресенье ЦСКА в преддверии личной встречи с «Локомотивом», которая должна состояться в рамках 29-го тура чемпионата, мог сократить отставание от железнодорожников до двух очков. Однако казанская команда под руководством бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого в концовке матча смогла сравнять счет благодаря точному удару Евгения Маркова с 11-метровой отметки.

источник: «РИА Новости»
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