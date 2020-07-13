«Севилья» вынуждена будет заплатить «Милану» 24 миллиона евро за полноценный трансфер Сусо

По информации Football Italia, в январе «Милан» достиг соглашения по трансферу Сусо в «Севилью» на условиях аренды с опцией выкупа, которая станет обязательной при условии, что испанская команда квалифицируется в Лигу чемпионов.

Таким образом, как отмечает издание, «Севилья», гарантировавшая себе в понедельник попадание в четверку лучших клубов чемпионата Испании, теперь должна выплатить «Милану» 24 миллиона евро плюс бонусы за постоянную передачу прав на 26-летнего полузащитника.

Добавим, что в текущем сезоне Сусо провел за «Севилью» 17 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.