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13 июля 23:59

«Манчестер Юнайтед» на 96-й минуте упустил победу над «Саутгемптоном»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:2. В составе «манкунианцев» голами отметились Маркус Рашфорд (20-я минута) и Антони Марсьяль (23), у гостей отличились Стюарт Армстронг (12) и Майкл Обафеми (90+6).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 59 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Саутгемптон» с 45 очками расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях встретится с «Кристал Пэлас», а «Саутгемптон» на своем поле примет «Брайтон».

источник: «Советский спорт»
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