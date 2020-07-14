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14 июля 08:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» обыграл «Торино» и потеснил «Лацио» со второго места

Миланский и римский клубы отстают от «Ювентуса» на восемь очков.

Матч 32-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Торино» завершился со счетом 3:1.

На 17-й минуте гости вышли вперед. Андреа Белотти воспользовался ошибкой голкипера сине-черных Самира Хандановича, который выронил мяч из рук прямо перед форвардом туринцев после углового Симоне Верди.

Тем не менее, команда Антонио Конте выиграла матч, забив в начале второго тайма три гола за 13 минут. На 48-й после навеса Марцело Брозовича и скидки Лаутаро Мартинеса счет ударом с лета сравнял Эшли Янг. На 51-й подачи вслед за подачей Янга Алексис Санчес головой спросил мяч Диего Годину, и тот забил в тот же стиле с близкого расстояния, а на 61-й удар Мартинеса с 18 метров стал голевым благодаря удачном рикошету от защитника «Торино» Бремера. В этом эпизоде второй голевой пас за вечер записал себе в актив Санчес.

«Интер» набрал 68 очков и поднялся на второе место, обойдя «Лацио», который в субботу 11 июля потерпел третье поражение подряд (дома от «Сассуоло» 1:2). У лидера чемпионата «Ювентуса» 76 очков.

«Торино», проиграв четыре из пяти последних матчей, находится на 16-й строчке с 34 очками.

16 июля состоятся матчи «Торино» – «Дженоа» и СПАЛ – «Интер».

источник: «Советский спорт»
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