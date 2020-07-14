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14 июля 08:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» обыграл в гостях «Гранаду» и может в четверг оформить чемпионский титул

Команде Зинедина Зидана необходимо 16 июля обыграть «Вильярреал».

Заключительный матч 36-го тура чемпионат Испании «Гранада» – «Реал» завершился с результатом 1:2.

Мадридский клуб одержал девятую победу подряд, забив два гола в начале матча. На 10-й минуте левый защитник Ферлан Менди направил мяч в ближнюю «девятку», ворвавшись в штрафную после передачи Каземиро, а на 16-й Карим Бензема прорвался к углу вратарской после паса Луки Модрича и обводящим ударом оставил не у дел вратаря хозяев Руя Силву.

У французского нападающего «Реала» 19 голов, и больше него в текущем чемпионате забил только капитан «Барселоны» Лионель Месси (22).

На 50-й минуте «Гранада» отквитала один мяч стараниями Дарвина Мачиса, однако от поражения не спаслась.

«Реал» продолжает лидировать, набрав 83 очка. У ближайшего преследователя «Барселоны» – 79.

«Гранада» занимает десятую строчку, имея 50.

В следующем туре 16 июля «Барселона» примет «Осасуну», а «Реал» сыграет дома с «Вильярреалом». В случае победы мадридский клуб станет чемпионом вне зависимости от результата встречи каталонцев.

«Гранада» в четверг встретится в гостях с «Мальоркой».

источник: «Советский спорт»
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