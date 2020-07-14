Криштиану Роналду могут наказать штрафом за то, что его 10-летний сын управлял гидроциклом

Британская The Sun сообщает, что полиция португальского острова Мадейра начала расследование после того, как сестра Криштиану Роналду Элма опубликовала в соцсетях видеозапись с участием 10-летнего сына футболиста «Ювентуса».

Мальчик самостоятельно управлял гидроциклом, что является нарушением закона. Начальник морской полиции Мадейры Геррейру Кардосу заявил, что ему известно о произошедшем и теперь уточняются обстоятельства, чтобы точно выяснить, что произошло и нужно ли наказывать причастных к инциденту штрафом.

Иметь права на управление гидроциклом могут только совершеннолетние. По португальским законам штраф может составить от 3 до 300 тысяч евро.

Португальская пресса утверждает, что видео было снято в субботу в Пол-ду-Мар на юге Мадейры, где Криштиану Роналду-младший отдыхал с тетей Элмой и бабушкой Марией Долореш.