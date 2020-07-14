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14 июля 09:02
автор: Виктор Шарафудинов

Серхио Рамос: Надеюсь, что в четверг «Реал» отпразднует титул

Мадридскому клуб необходимо обыграть «Вильярреал».

Вчера 13 июля лидер чемпионата Испании «Реал» обыграл на выезде «Гранаду» (2:1). После игры капитан мадридской команды Серхио Рамос пообщался с журналистами.

«Мы еще ничего не выиграли, хотя видно желание команды завоевать титул, – цитирует слова Рамоса Marca. – Сейчас все зависит от нас, и еще остались очки, которые нужно набрать. Наша цель после возобновления чемпионата – побеждать в каждом матче, и мы будем стараться это сделать. Мы делаем все возможное, чтобы выиграть чемпионат.

При счете 2:0 в нашу пользу мы допустили ошибку и пропустили. Вместо того чтобы забить третий мяч, мы расслабились. Такого нельзя допускать, потому что любая команда может у тебя выиграть, если не поддерживать интенсивность игры. Мы выиграли первый тайм и проиграли второй.

Чемпионат Испании можно выиграть только благодаря стабильности и ежедневной работе. Надеюсь, в четверг мы сможем отпраздновать титул».

После рестарта сезона «Реал» одержал девять побед подряд. За два тура до конца команда Зинедина Зидана опережает «Барселону» на четыре очка. В четверг мадридский клуб оформит чемпионский титул вне зависимости от результата конкурента, если обыграет на своем поле «Вильярреал».

источник: Marca
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