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14 июля 10:49
автор: Виктор Шарафудинов

Павел Маслов: Назвать автогол можно как угодно, но это в любом случае ошибка

В субботу 20-летний защитник забил в свои ворота, и «Спартак» проиграл «Сочи».

Футболист московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свой автогол в матче 28-го тура чемпионата России против «Сочи».

«Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил, – рассказал Маслов в интервью пресс-службе «Спартака». – Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.

Несчастный случай? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.

Ни тренер, ни партнеры по команде не стали акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.

В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом. Вообще, я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно – хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно».

Маслов в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ семь матчей.

«Спартак» за два тура до конца чемпионата занимает 11-е место, набрав 33 очка. Завтра 15 июля команда Доменико Тедеско примет «Ахмат».

источник: ФК «Спартак»
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