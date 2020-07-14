Павел Маслов: Назвать автогол можно как угодно, но это в любом случае ошибка

Футболист московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал свой автогол в матче 28-го тура чемпионата России против «Сочи».

«Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил, – рассказал Маслов в интервью пресс-службе «Спартака». – Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно – срезал в свои ворота.

Несчастный случай? Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка.

Ни тренер, ни партнеры по команде не стали акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю.

В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом. Вообще, я считаю, что такие вещи не должны оказывать никакого влияния на игрока. Не важно – хороший матч или плохой с точки зрения результата, расти нужно постепенно».