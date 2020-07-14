ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июля 11:06
автор: Виктор Шарафудинов

Станислав Черчесов: Капитаном сборной был и остается Артем Дзюба

Главный тренер национальной команды выделил лучших игроков нынешнего сезона.

Станислав Черчесов заявил, что не планирует менять капитана сборной России.

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба, – отметил главный тренер национальной команды в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют. Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе «Спартака», тогда видели его потенциал. Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло. Отмечу весь состав «Зенита». Я уже поздравил Сергея Семака и отметил, что клуб профессионально отнесся ко всем предписаниям: ни один игрок команды никуда не уезжал в период пандемии. В том числе и поэтому петербуржцы заслуженно стали чемпионами страны.

Как говорится, нет худа без добра; вот у меня, например, такого в клубной карьере не было, чтобы в середине сезона возникла такая огромная пауза. Не хочу ставить оценки, но в предыдущих интервью уже говорил, что время покажет, чья клубная политика в ситуации с коронавирусом будет правильнее. Нынешняя ситуация – это хороший опыт для тренеров, которые теперь уже знают, как наиболее эффективно в сложившейся обстановке подвести игроков к матчам. Потому что вполне ведь возможна вторая волна, коронавирус пока никуда не делся. Нестандартную ситуацию стандартными действиями не решить».

Дзюба в нынешнем сезоне забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач в 26 матчах за «Зенит» в чемпионате РПЛ.

Сборная России 3 сентября должна сыграть дома против команды Сербии в первом матче нового розыгрыша Лиги наций.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Емельяненко считает, что в UFC нет супербойцовGeeley Geometry A новый Белорусский электрокарОпределены даты контрольных матчей сборной РоссииВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорМодель надела крошечный купальник вверх ногамиЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Семин обратился к Кикнадзе: Вы должны уйти с поста генерального директора и вообще из футбола
Бывшего тренера «Локомотива» возмутил оскорбительный жест руководителя клуба в адрес болельщика железнодорожников.
14.07.2020 12:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гризманн в «Барселоне» впервые за свою карьеру получил мышечную травму
Француз, скорее всего, пропустит следующий матч сине-гранатовых против «Осасуны».
14.07.2020 11:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Начало матча «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесли из-за жары
Игра состоится в Самаре завтра 15 июля.
14.07.2020 11:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Станислав Черчесов: Если футболист конкурентоспособен, то будет играть при любом лимите
В следующем сезоне в матчах чемпионата России одновременно смогут находиться на поле восемь иностранцев.
14.07.2020 11:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Станислав Черчесов: Капитаном сборной был и остается Артем Дзюба
Главный тренер национальной команды выделил лучших игроков нынешнего сезона.
14.07.2020 11:06
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Маслов: Назвать автогол можно как угодно, но это в любом случае ошибка
В субботу 20-летний защитник забил в свои ворота, и «Спартак» проиграл «Сочи».
14.07.2020 10:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Трансфер Гайча из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА сорвался из-за требований агентов
В минувшем сезоне 21-летний аргентинец забил пять мячей в 12 матчах национального чемпионата.
14.07.2020 09:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Диего Годин: «Интер» может догнать «Ювентус»
За шесть туров до конца чемпионата Италии миланский клуб отстает от лидера на восемь очков.
14.07.2020 09:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Серхио Рамос: Надеюсь, что в четверг «Реал» отпразднует титул
Мадридскому клуб необходимо обыграть «Вильярреал».
14.07.2020 09:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Криштиану Роналду могут наказать штрафом за то, что его 10-летний сын управлял гидроциклом
Сестра капитана сборной Португалии опубликовала видео в соцсетях.
14.07.2020 08:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика