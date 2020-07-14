Семин обратился к Кикнадзе: Вы должны уйти с поста генерального директора и вообще из футбола

Юрий Семин на своей странице в инстаграме опубликовал обращение к генеральному директору московского «Локомотива» Василию Кикнадзе.

«Обращаюсь к Василию Кикнадзе, – написал Семин. – После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика «Локомотива», факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола, причем сделать это самостоятельно, до всяких решений совета директоров.

Если Вы считаете себя человеком, который отвечает за свои поступки, то не можете не сделать этот шаг, потому что такое неуважение к болельщикам своей же команды невозможно ни в одном клубе мира и просто опасно для футбола. А какой пример Вы таким жестом подаете детям, которые приходят в семейный сектор на наш стадион?

Но прежде, чем уйти, сделайте одно доброе дело. Передайте все те бонусы, которые, по Вашим словам, предлагались мне за согласие быть почетным главным тренером «Локомотива» семье бывшего футболиста Иннокентия Самохвалова».

В воскресенье 12 июля во время матча «Локомотив» – «Уфа» (1:1) Кикнадзе показал средний палец одному из болельщиков московского клуба. Этот инцидент будет рассмотрен в пятницу, 17 июля, на очередном заседании комитета по этике РФС.