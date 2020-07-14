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14 июля 12:53
автор: Виктор Шарафудинов

Черчесов рассказал, когда сборная России проведет следующие контрольные матчи

Из-за пандемии коронавируса национальная сборная пока еще не сыграла ни одной встречи в нынешнем году.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, когда и с кем его команда проведет следующие контрольные встречи.

«Сыграем со шведами в октябре и с молдаванами в ноябре, – сообщил Черчесов в эфире «Матч ТВ». – УЕФА определил даты для контрольных матчей, и мы эти игры перенесли на осень. Рассчитываем сыграть, как и предполагали в этом году, с Польшей перед Евро, а вот по Сербии будем думать, ведь осенью дважды встретимся с этой командой в Лиге наций».

3 сентября сборная России должна стартовать в Лиге наций УЕФА с домашнего матча против команды Сербии.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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