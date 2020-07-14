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14 июля 14:02
автор: Виктор Шарафудинов

Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы

В субботу российский нападающий не смог сыграть против «Осасуны».

Футбольный клуб «Сельта» на своем официальном сайте сообщил о состоянии здоровья Федора Смолова.

Обследование выявило у российского футболиста отек приводящей мышцы правой ногой. Возможность участия 30-летнего Смолова в двух оставшихся матчах сезона-2019/20 будет определена позднее по мере улучшения его состояния.

16 июля «Сельта» примет «Леванте», а 19 июля сыграет на выезде с «Эспаньолом».

После 36 туров галисийцы занимают 16-е место, набрав 36 очков. Для того, чтобы гарантировать себе место в примере на следующий сезон вне зависимости от результатов соперников, им нужно набрать еще три очка.

Смолов выступает за «Сельту» на правах аренды из московского «Локомотива». В 14 матчах испанского чемпионата Федор забил два мяча, поразив ворота «Реала» и «Барселоны».

источник: ФК «Сельта»
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Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы
В субботу российский нападающий не смог сыграть против «Осасуны».
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