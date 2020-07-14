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14 июля 15:14
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Гончаренко: Матчи ЦСКА с «Локомотивом» получаются разными

Игра состоится в четверг 16 июля.

ЦСКА провел тренировку на клубной базе в Ватутинках накануне матча 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Как сообщает пресс-служба клуба, занятие проходило в тренажерном зале и на поле. При этом армейцы работали по группам: для футболистов, получивших значительное игровое время в поединке с «Рубином», тренировка была укороченной.

«Конечно, нам надо забывать о том, что было вчера, и думать о том, что будет завтра, – отметил главный тренер Виктор Гончаренко. – Мы сохраняем хорошее настроение, думаем о «Локомотиве» и делаем все возможное для того, чтобы выйти и качественно сыграть, найти оптимальную обойму – свежих футболистов, которые будут должным образом действовать в атаке и в обороне. Из практики – матчи с железнодорожниками получаются разными: игра может быть тяжелой и напряженной, а может изобиловать голевыми моментами. Мы и соперник находимся в одинаковом графике, на мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет к матчу более свежей».

Матч «Локомотив» – ЦСКА состоится 16 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Локомотив» занимает второе место, набрав 51 очко, а ЦСКА – четвертое (47).

источник: ПФК ЦСКА
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