Шамиль Газизов: «Спартак» не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора

- Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. «Спартак» не рассматривает и не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора, - рассказал Газизов в интервью пресс-службе московского клуба.

Напомним, что 10 июля Совет директоров «Спартака» принял решение о назначении Газизова на пост генерального директора.

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: московская команда под руководством Доменико Тедеско потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.