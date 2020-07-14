Газизов создал в «Спартаке» тренерский совет по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола

- Моим первым решением стало создание тренерского совета по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков, - рассказал Газизов в интервью пресс-службе московского клуба.

Напомним, что 10 июля Совет директоров «Спартака» принял решение о назначении Газизова на пост генерального директора.

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах чемпионата России: московская команда под руководством Доменико Тедеско потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.