Дмитрий Баринов: Цель одна - уехать в Европу, желательно, лет на пять

- Цель одна - уехать в Европу. Желательно, лет на пять. Желательно, в один клуб. Хотелось бы в английский, конечно. Или в Германию, Италию… Испания? Я не Бускетс, не мой стиль игры. А вот Германия, Италия… Англия - вообще мечта, - сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что Баринов выступает за основной состав «Локомотива» с лета 2016 года. С тех пор 23-летний хавбек провел 100 матчей за железнодорожников во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре голевые передачи, заработав при этом 35 желтых карточек.