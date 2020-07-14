Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A

Как сообщает Sport Mediaset, это произойдет, если португальский нападающий сможет забить в завтрашнем матче против «Сассуоло».

Напомним, что 35-летний футболист, перебравшийся в «Ювентус» в июле 2018 года, забил 84 мяча в английской премьер-лиге с «Манчестер Юнайтед» и 311 голов в примере за «Реал».

Отметим, что в марте 2018 года Эдин Джеко стал первым игроком, когда-либо забившим не менее 50 голов в трех из пяти лучших европейских лиг, достигнув этого рубежа в Италии, Англии и Германии.