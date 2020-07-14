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14 июля 20:54

Симоне Индзаги: Все, что «Лацио» может сделать - попытаться восстановиться между играми

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал, что команда «переживает трудный период» на фоне травм и отстранений.

- За последние несколько дней у нас было несколько разговоров, так как мы прекрасно знаем, что переживаем трудный период. Ребята отдают все свои силы, но этого недостаточно, когда у нас такие ограниченные возможности ротации. Нет времени тренироваться, все, что мы можем сделать, это попытаться восстановиться как можно лучше между играми, - приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, что «Лацио» уступил в последних трех турах серии А, в результате чего римская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Интер»/

источник: Football Italia
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