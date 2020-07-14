Симоне Индзаги: Все, что «Лацио» может сделать - попытаться восстановиться между играми

- За последние несколько дней у нас было несколько разговоров, так как мы прекрасно знаем, что переживаем трудный период. Ребята отдают все свои силы, но этого недостаточно, когда у нас такие ограниченные возможности ротации. Нет времени тренироваться, все, что мы можем сделать, это попытаться восстановиться как можно лучше между играми, - приводит слова Индзаги Football Italia.

Напомним, что «Лацио» уступил в последних трех турах серии А, в результате чего римская команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Интер»/