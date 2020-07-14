«Реал» призвал болельщиков не устраивать массовых скоплений в случае победы в чемпионате

«Если бы «Реал» был объявлен чемпионом, наши игроки не пошли бы на традиционные площадки, особенно на Плаза-де-Сибелес, поэтому мы также просим наших партнеров и болельщиков в случае победы в чемпионате не ходить в эти места. Как и до сих пор, мы все должны внести свой вклад, чтобы избежать риска заражения в результате пандемии.

«Реал» заранее благодарит за понимание наших партнеров и болельщиков. Все усилия и работа наших игроков, тренерского штаба и клуба для завоевания титула всегда направлены на то, чтобы поделиться им с нашими болельщиками, но мы понимаем, что время, которое мы переживаем, обязывает нас принимать крайние меры предосторожности», - говорится в заявлении мадридского клуба.

Добавим, что после рестарта сезона «Реал» одержал девять побед подряд. За два тура до конца команда Зинедина Зидана опережает «Барселону» на четыре очка. В четверг мадридский клуб оформит чемпионский титул вне зависимости от результата конкурента, если обыграет на своем поле «Вильярреал».