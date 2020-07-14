Георгий Джикия: В «Спартаке» 20 новичков, нужно время, чтобы ребята сыгрались

- Год назад у нас кардинально поменялся состав. В итоге в команде осталось лишь 5-6 человек из тех, кто был причастен к завоеванию золотых медалей в 2017 году. Итого получаем 20 новичков! Нужно время, чтобы ребята сыгрались, - цитирует Джикию «Российская газета».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах РПЛ: московская команда под руководством Доменико Тедеско потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись за два тура до завершения чемпионата на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.