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14 июля 22:31

Георгий Джикия: В «Спартаке» 20 новичков, нужно время, чтобы ребята сыгрались

Капитан «Спартака» считает, что в команде появилось много новых игроков, которым необходимо время, чтобы сыграться.

- Год назад у нас кардинально поменялся состав. В итоге в команде осталось лишь 5-6 человек из тех, кто был причастен к завоеванию золотых медалей в 2017 году. Итого получаем 20 новичков! Нужно время, чтобы ребята сыгрались, - цитирует Джикию «Российская газета».

Добавим, что «Спартак» не может выиграть в последних пяти турах РПЛ: московская команда под руководством Доменико Тедеско потерпела три поражения и дважды сыграла вничью, опустившись за два тура до завершения чемпионата на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги красно-белые на своем поле сыграют против «Ахмата». Встреча пройдет 15 июля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Российская газета»
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