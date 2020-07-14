«Крылья Советов»: Попович просил не давать Плиеву максимальное наказание

«Состоялось заседание КДК РФС. На нем был рассмотрен инцидент между Плиевым и Поповичем, в котором игрок «Динамо» получил красную карточку. Плиев извинился за свое агрессивное поведение в этом эпизоде. Попович принял извинения и просил не давать Плиеву максимальное наказание», - говорится в сообщении пресс-службы самарской команды, опубликованном в твиттере.

Напомним, что по итогам сегодняшнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Плиев был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в матче против «Крыльев Советов». Таким образом, защитник московской команды не сможет принять участия в матче с «Уфой» и перенесенной встрече с «Краснодаром».