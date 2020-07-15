Бубнов дал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Ахмат» фаворитом гостевой встречи против «Спартака».

«Ахмат» после перерыва хорошо играет на выезде, для «Спартака» все пока складывается неудачно. Главная цель теперь — Кубок. Вероятно, Тедеско вновь проведет ротацию. Прогноз: победа «Ахмата» 2:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, после 28 туров «Спартак» набрал 33 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Безвыигрышная серия красно-белых составляет пять матчей.

В активе «Ахмата» 31 очко и 13-я позиция.

Встреча «Спартак» - «Ахмат» состоится сегодня в Москве и начнется в 18:00 мск.