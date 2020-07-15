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15 июля 11:39
автор: Юрий Нечаев

Прогноз Бубнова на встречу «Крылья Советов» - «Краснодар»

Сегодня стартует 29-й тур чемпионата России.

Футбольный эксперт Александр Бубнов прогнозирует непростую победу «Краснодара» над «Крыльями Советов».

«Обеим командам нужно выигрывать: «Крылья» стоят на вылет, «Краснодар» борется за Лигу чемпионов. При этом гости сильнее по составу и по игре. Прогноз: «Краснодар» победит со счетом 1:0», - приводит слова эксперта Sportbox.ru.

«Краснодар», сыгравший 27 матчей, набрал 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В своей последней встрече, которая состоялась 12 июля, «быки» разгромили «Урал» со счетом 3:0.

«Крылья Советов» расположились на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. После 28 туров в активе команды 27 очков. 12 июля самарцы в гостях уступили «Динамо» 0:2.

Встреча 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Краснодар» пройдет сегодня в Самаре и начнется в 18:00 мск.

источник: Sportbox.ru
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