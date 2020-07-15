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15 июля 12:09
автор: Юрий Нечаев

Эль-Кабир пропустит встречу «Урала» против «Арсенала» из-за повреждения

Игра пройдет сегодня в Екатеринбурге.

Один из лидеров «Урала», Отман Эль-Кабир, не сможет помочь своей команде в сегодняшней встрече 29-го тура чемпионата России против «Арсенала».

Как отмечается на официальном сайте екатеринбуржцев, футболист получил повреждение в матче предыдущего тура против «Краснодара» (0:3).

В текущем сезоне Эль-Кабир провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

После 28 туров «Урал» набрал 35 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. У «Арсенала» 34 очка и 10-я позиция.

Добавим, что встреча первого круга между этими командами завершилась вничью 1:1.

Матч «Урал» - «Арсенал» пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 16:00 мск.

источник: ФК «Урал»
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