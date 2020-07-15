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15 июля 13:18
автор: Юрий Нечаев

Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием

19 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России.

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации, сложившейся в московском «Спартаке».

«Полный хаос, бардак, нет стратегии. Для «Зенита» это хорошо, а для чемпионата - плохо. Даже уже злорадствовать неинтересно. Их хочется пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Обыграть «Спартак» стало заурядным событием», - цитирует Аршавина «Фонтанка».

После 28 сыгранных туров «Спартак» набрал 33 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти матчах красно-белые дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

Сегодня спартаковцы на своем поле примут «Ахмат». Встреча начнется в 18:00 мск.

источник: «Фонтанка»
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