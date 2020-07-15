«Урал» - «Арсенал»: Стартовые составы

«Урал» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Емельянов, Ефремов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик.
🐝НАШ СОСТАВ! #УралАрсенал pic.twitter.com/HFAYhhA0rf— ФК Урал (@FCURAL) July 15, 2020
«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.
🏹🛡Стартовый состав оружейников на игру с «Уралом»: pic.twitter.com/woR705depb— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 15, 2020
Встреча начнется в 16:00 мск.