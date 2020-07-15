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15 июля 15:03
автор: Юрий Нечаев

«Урал» - «Арсенал»: Стартовые составы

Встреча пройдет в Екатеринбурге.

«Урал» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата России.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Емельянов, Ефремов, Бикфалви, Бумаль, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик.

«Арсенал»: Левашов, Хагуш, Беляев, Довбня, Пантелеев, Лесовой, Чаушич, Хлусевич, К. Кангва, Луценко, Э. Кангва.

Встреча начнется в 16:00 мск.

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