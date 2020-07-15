Роман Широков: Будет совсем беда, если «Спартак» проиграет «Ахмату»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает, что команде Доменико Тедеско нужно сегодня обязательно обыграть «Ахмат», чтобы получить позитивный настрой перед поездкой в Санкт-Петербург на полуфинал Кубка России.

«Если «Спартак» проиграет «Ахмату», будет совсем беда, – отметил Широков в эфире «Матч ТВ». – Им надо выиграть. Им нужны положительные эмоции перед матчем Кубка России.

Первые слова Газизова? А что он должен сказать? Что пришел проигрывать? Он говорит то, что нравится болельщикам. Он еще ничего не сделал. Задачи — это наладить внутренние коммуникации в клубе. Плюс это какие-то трансферные решения. Стратегию клуба еще никто не озвучивал.

Глушаков заряжен перед матчем со «Спартаком». Но один человек не может повлиять на игру. Конечно, он захочет показать себя. Кто-то встретит его хорошо, а кто-то — плохо. Большая часть фанатов будет его поддерживать».

Матч «Спартак» – «Ахмат» начнется в 18:00 по московскому времени. 19 июля красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.