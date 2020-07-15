«Крылья Советов» – «Краснодар». Составы команд

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 29-го тура чемпионата России.
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Лысцов, Чичерин, Д.Комбаров, Глушенков, Зиньковский, Антон, Тимофеев, Кабутов, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Якуба, Хади, Гацкан, Попович, Смирнов, Киселев, Голенков, Молчанов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Кайо, Рамирес, Газинский, Олссон, Уткин, Мануэл Фернандеш, Берг, Вандерсон.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Мартынович, Кабелла, Жигулев, Черников, Сергеев, Кутовой, Сулейманов.