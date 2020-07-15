«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Крал, Зобнин, З.Бакаев, Э.Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Кутепов, Ещенко, Голосов, Рассказов, Тил, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов, Соболев.
«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосавац, Семенов, Нижич, Исмаэл Силва, Иванов, Глушаков, Швец, Ильин, Бериша.
Запасные: Мелихов, Гудиев, Гиголаев, Адамов, Раванелли, Роши, Харин, Мбенг, Фелипе Визеу, Кадыров.