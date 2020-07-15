ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июля 17:01
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» и «Ахмат» объявили составы

Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Гапонов, Айртон Лукас, Крал, Зобнин, З.Бакаев, Э.Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Кутепов, Ещенко, Голосов, Рассказов, Тил, Мирзов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов, Соболев.

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосавац, Семенов, Нижич, Исмаэл Силва, Иванов, Глушаков, Швец, Ильин, Бериша.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Гиголаев, Адамов, Раванелли, Роши, Харин, Мбенг, Фелипе Визеу, Кадыров.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Месси назван лучшим бомбардиром XXI века по соотношению голов к сыгранным матчамПесков ответил на петицию миллионеров с требованием увеличить налоги на богатствоВ Нижегородской области упал самолет Ан-2Декольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизуОна сводит с ума: самая красивая женщина в мире разделасьБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Матч начнется в 18:00 по московскому времени.
15.07.2020 17:01
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Крылья Советов» – «Краснодар». Составы команд
Игра в Самаре начнется в 18:00 по московскому времени.
15.07.2020 16:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Роман Широков: Будет совсем беда, если «Спартак» проиграет «Ахмату»
Матч 29-го тура начнется в 18:00 по московскому времени.
15.07.2020 16:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Опубликовано расписание чемпионата мира 2022 года
Турнир пройдет в Катаре.
15.07.2020 15:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент ФИФА: Есть много причин, по которым чемпионат мира в России стал лучшим в истории
Турнир завершился ровно два года назад.
15.07.2020 15:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Урал» - «Арсенал»: Стартовые составы
Встреча пройдет в Екатеринбурге.
15.07.2020 15:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Стали известны сроки летнего трансферного окна в АПЛ
Период дозаявок составит 10 недель.
15.07.2020 13:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Официально: «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Последним клубом игрока был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.
15.07.2020 13:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Андрей Аршавин: Обыграть «Спартак» стало заурядным событием
19 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Кубка России.
15.07.2020 13:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Милан» выкупил защитника Кьера у «Севильи»
Сумма трансфера составила порядка 3,5 млн.евро.
15.07.2020 12:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика