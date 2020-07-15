Календарь катарского ЧМ-2022 создаст равные условия для всех участников

Сегодня ФИФА опубликовала утвержденный календарь чемпионата мира 2022 года. Турнир с участием сильнейших сборных планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Стадион «Аль-Байт» в Эль-Хауре арена вместимостью 60 000 человек, получивший свое название и форму от традиционных палаток, используемых кочевыми народами в регионе Персидского залива, станет местом проведения первого матча турнира, в котором примет участие сборная Катара. Игра начнется в 13:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

В течение двух первых туров групповой стадии встречи будут начинаться в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. В третьем туре и плей-офф игры будут стартовать в 18:00 и 22:00.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря на 80-тысячной арене «Лусаил» в столице Катара Дохе.