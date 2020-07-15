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15 июля 18:29
автор: Виктор Шарафудинов

Календарь катарского ЧМ-2022 создаст равные условия для всех участников

На групповой стадии все участники будут играть через три дня на четвертый.

Сегодня ФИФА опубликовала утвержденный календарь чемпионата мира 2022 года. Турнир с участием сильнейших сборных планеты пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Стадион «Аль-Байт» в Эль-Хауре арена вместимостью 60 000 человек, получивший свое название и форму от традиционных палаток, используемых кочевыми народами в регионе Персидского залива, станет местом проведения первого матча турнира, в котором примет участие сборная Катара. Игра начнется в 13:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

В течение двух первых туров групповой стадии встречи будут начинаться в 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00. В третьем туре и плей-офф игры будут стартовать в 18:00 и 22:00.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря на 80-тысячной арене «Лусаил» в столице Катара Дохе.

Жеребьевка финального турнира будет проведена после завершения отборочной кампании в апреле 2022 года. Тогда же и составят точное расписание с учетом интересов разных команд.

Во время групповой стадии в Катаре будут проводить по четыре матча в день, и все участники турнира будут играть через три дня на четвертый.

Матчи турнира пройдут на восьми стадионах в пяти городах, расположенных неподалеку друг от друга. Между двумя крайними точками ЧМ-2022 Эль-Хауром и Эль-Вакрой всего-то 68 километров.

Близость арен друг от друга создаст болельщикам возможность посещать более одного матча в день во время групповой стадии. Билеты можно будет купить исключительно на сайте ФИФА.

источник: ФИФА (FIFA)
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