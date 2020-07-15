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15 июля 20:20
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Парфенов: «Урал» контролировал игру, пока не пропустил второй мяч

Команда из Екатеринбурга на своем поле проиграла «Арсеналу».

В 29-м туре «Урал» дома уступил тульскому «Арсеналу» с результатом 1:3. После игры главный тренер екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов пообщался с журналистами.

«Два «стандарта», приведших к голам «Арсенал» – просто потеря концентрации, – цитирует слова Парфенова «РИА Новости». – Контролировали игру, пока не пропустили второй мяч. Создавали опасные моменты, которые надо было реализовывать. Винить только себя нужно в том, что не получилось это сделать. Получили второй мяч и в себя так и не пришли. Начали спешить, торопиться, не хватило хладнокровия и терпения в позиционных атаках.

Хотели добавить свежести за счет игроков, которые вышли на замену. Нельзя разваливаться и надо терпеливо гнуть свою линию».

«Урал», оставшись с 35 очками, опустился на девятую строчку таблицы. В последнем туре 22 июля команда Парфенова примет «Локомотив».

источник: «РИА Новости»
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