Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»

Результат 0:0 в домашнем матче 29-го тура против «Краснодара» не устроил главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева.

По его мнению, самарская команда была достойна победы.

«Мы можем организовать доставки мяча в штрафную, можем организовать какие-то взаимодействия и грамотную оборону, но реализовывать моменты могут только футболисты, – отметил Талалаев в послематчевом интервью для телеканала «Матч Премьер». – Было предостаточно моментов для того, чтобы мы выиграли эту игру. Наша команда была не слабее участника борьбы за Лигу чемпионов и должна была выиграть.

Претензии есть только к себе. Мои футболисты всегда самые лучшие. У нас в «Крыльях Советов» собраны самые лучшие футболисты, и они это доказали».

Команда Талалаева находится на предпоследнем 15-м месте, имея 28 очков. В заключительном туре 22 июля «Крылья Советов» примут «Сочи».