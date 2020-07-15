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15 июля 21:17
автор: Виктор Шарафудинов

Андреас Хинкель: «Спартак» сделает все, чтобы побеждать еще

Красно-белые прервали неудачную серию, разгромив «Ахмат» на своем поле.

Сегодня «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0. В пяти предыдущих встречах московская команда не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Вместо дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции с журналистами общался его ассистент Андреас Хинкель.

«Рад за ребят, – цитирует слова Хинкеля официальный сайт «Спартака». – После нескольких матчей без побед нам важно было ощутить уверенность в своих силах. В первом тайме имели шансы, даже забили – но мяч не был засчитан. Не знаю, почему. Пока не видел повтора. Спасибо ребятам, которые продолжили атаковать и во второй половине все-таки добились своего. Красивый гол Зобнина воодушевил команду, и мы забили еще дважды. Хочу отметить Жиго, который протащил мяч через центр поля и сделал голевой пас Соболеву. Завтра мы вернемся к работе и начнем подготовку к матчу в Санкт-Петербурге.

Ряд замен был произведен с учетом предстоящей игры с «Зенитом», мы держали ее в голове, у нас был определенный план. Кому-то сегодня мы дали паузу чуть больше в преддверии очень важного кубкового матча.

«Зенит» – клуб, который уже гарантировал себе первое место в чемпионате. И на бумаге наш соперник – фаворит. Но у наших игроков будет полный порядок с мотивацией. Мы едем в Петербург дать бой.

Маслов сегодня сыграл надежно. В Сочи ему не повезло, случился автогол. Но Паша – качественный игрок, хорошо действовал в последних матчах, а позиция правого защитника ему знакома. Их связка с Гапоновым здорово проявила себя сегодня.

Весной Бакаев провел отличный отрезок, однако в первых играх после возобновления сезона он был не в лучшей форме, так как пропустил пару недель сборов в Тарасовке. Сейчас, считаю, Зелимхан набрал хорошую форму и отлично проявляет себя на поле.

Сегодня «Спартак» победил крупно, до этого побед долго не было. Но не все так однозначно. Результат влияет на восприятие: засчитай арбитр гол «Уфе», про ту игру тоже говорили бы иначе. У нас молодая команда, которая потихоньку прогрессирует. Не знаю, как сложится дальше, но мы сделаем все, чтобы побеждать еще».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.

В данный момент «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место, набрав 36 очков. В заключительном туре 22 июля красно-белые сыграют на выезде с «Рубином».

источник: ФК «Спартак»
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