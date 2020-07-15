Андреас Хинкель: «Спартак» сделает все, чтобы побеждать еще

Сегодня «Спартак» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0. В пяти предыдущих встречах московская команда не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Вместо дисквалифицированного главного тренера Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции с журналистами общался его ассистент Андреас Хинкель.

«Рад за ребят, – цитирует слова Хинкеля официальный сайт «Спартака». – После нескольких матчей без побед нам важно было ощутить уверенность в своих силах. В первом тайме имели шансы, даже забили – но мяч не был засчитан. Не знаю, почему. Пока не видел повтора. Спасибо ребятам, которые продолжили атаковать и во второй половине все-таки добились своего. Красивый гол Зобнина воодушевил команду, и мы забили еще дважды. Хочу отметить Жиго, который протащил мяч через центр поля и сделал голевой пас Соболеву. Завтра мы вернемся к работе и начнем подготовку к матчу в Санкт-Петербурге.

Ряд замен был произведен с учетом предстоящей игры с «Зенитом», мы держали ее в голове, у нас был определенный план. Кому-то сегодня мы дали паузу чуть больше в преддверии очень важного кубкового матча.

«Зенит» – клуб, который уже гарантировал себе первое место в чемпионате. И на бумаге наш соперник – фаворит. Но у наших игроков будет полный порядок с мотивацией. Мы едем в Петербург дать бой.